Inventar wird zur Waffe

Mann schlägt in Corona-Testzentrum auf Mitarbeiter ein

19.01.2022, 13:48 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter der Stadt Köln nimmt in einem Corona-Testzentrum einen Abstrich (Archivbild): Offenbar lebt man dabei nicht ganz ungefährlich, wie der Fall in Frechen zeigt. (Quelle: Horst Galuschka/imago images)

Einem Mann ging es in einem Testzentrum in Frechen bei Köln offenbar nicht schnell genug: Er schlug ungehalten mit einer Plexiglasscheibe auf einen Mitarbeiter ein und flüchtete – jedoch nicht unerkannt.

Ein Mann hat am Dienstag in einem Corona-Testzentrum in Frechen bei Köln randaliert. Der 59-Jährige habe Inventar beschädigt und einen Mitarbeiter attackiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zeugenaussagen zufolge dauerte ihm die Auswertung seines Tests zu lange. Er habe eine Plexiglasscheibe genommen und damit auf einen Mitarbeiter eingeschlagen. Anschließend habe er Geräte und eine Tasse vom Tisch geworfen.



Im Anschluss sei er mit seinem Fahrrad geflohen. Gefunden wurde der 59-Jährige dennoch – er habe bei seiner Flucht seinen Personalausweis zurückgelassen.