Flüge zwischen Köln und Berlin

Regierungsmaschinen flogen 336 Mal – ohne Passagiere

25.01.2022, 10:03 Uhr | dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steigt am Flughafen BER in einen Airbus (Archivbild): Da die Flugbereitschaft der Luftwaffe in Köln stationiert ist, kam es zu vielen Leerflügen nach Berlin. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)