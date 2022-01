Warnung in Leverkusen

Wieder Chemieunfall im Chempark – ein Verletzter

31.01.2022, 16:51 Uhr | t-online, LKA

Das Werksgelände Chempark in Leverkusen (Archivbild): Noch sind die Gründe für den Unfall unklar. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

In Leverkusen ist es zu einem Unfall im Chempark gekommen, bei dem ein Mensch verletzt worden sei. Anwohner wurden gebeten, sich wegen freigesetzter Gase in geschlossene Räume zu begeben.

In einem Gebäude des Chemparks in Leverkusen hat es eine Verpuffung gegeben. Ein Mensch sei dabei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Vorfall am Montag seien Nitrosegase freigesetzt worden, dabei sei eine gelbe Wolke zu sehen gewesen, teilte der Chempark mit. Die Warn-App Nina hatte laut "Kölner Stadt-Anzeiger" ausgelöst.



Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung, schrieb der Chempark auf Twitter. Die Feuerwehr messe zurzeit die Schadstoffe in der Umgebung. Auch die Feuerwehr Köln warnte vor einer Geruchsbelästigung in Flittard, Dünnwald und angrenzenden Bereichen, es bestehe aber keine Gesundheitsgefahr.

Im vergangenen Juli starben sieben Menschen bei einer Explosion in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage im Leverkusener Chempark.