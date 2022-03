Teenager aus Lohmar

15-jährige Natalia seit einer Woche in NRW vermisst

26.03.2022, 09:40 Uhr | pb, t-online

Wo ist Natalia A.? Seit Tagen wird die 15-Jährige im Rhein-Sieg-Kreis vermisst. Vor einer Woche hatte sie eine Party besucht – und kam nicht nachhause zurück. Nun hat die Polizei Fotos des Mädchens veröffentlicht.

In Nordrhein-Westfalen wird seit einer Woche die 15 Jahre alte Natalia A. aus Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) vermisst. Am Samstag vor einer Woche hatte sich das Mädchen mit Einverständnis ihres Vaters auf den Weg zu einer Party begeben – und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Wie die örtliche Polizei nun am Freitag bekannt gab, hatte ihr Vater bereits am Montag die Behörde über das Verschwinden Natalis informiert. Einziges Lebenszeichen: Am Dienstag soll sich das Mädchen über Instagram bei ihrem Bruder gemeldet und angekündigt haben, dass sie noch am selben Tag nachhause kommen wolle.

Lohmar bei Köln: Polizei veröffentlicht Fotos von Natalia A.

Doch dazu kam es nicht, weiter fehlt jede Spur nach dem Mädchen. Natalia könnte sich nun in Köln, Bonn oder Leverkusen befinden. Dort soll sie laut ihrem Vater einige Bezüge haben. Laut den Ermittlern könne eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Grund sei das jugendliche Alter der Vermissten.

Natalia wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Die 15-Jährige ist 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare und eine schlanke Figur. Zuletzt hatte sie blaue Jeans und einen bauchfreien weißen Pullover getragen – dazu eine schwarze Jacke mit Fellkragen und weiße Sportschuhe der Marke Adidas.

Menschen, die zuletzt Natalia gesehen haben, können die Polizei des Rhein-Siegkreises unter 02241/541-0 oder poststelle.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de informieren.