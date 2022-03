Festnahme nach Bluttat

Kölner Traditionskneipe: Wirt getötet – 30-Jähriger festgenommen

27.03.2022, 11:17 Uhr | pb, t-online

Einsatz in Köln-Weiden: In der Gaststätte "Zur alten Post" ist es zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Ein 73-Jähriger ist laut Polizeiangaben tot. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)

Festnahme in Köln: Im Fall eines getöteten Kneipiers in Weiden ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Besitzer der Kultkneipe war am Freitag blutüberströmt aufgefunden worden.

Nach dem Tod eines Gastwirts hat die Polizei in Köln einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittler am späten Samstagabend in einer Pressemitteilung mit.

Im Stadtteil Weiden war am Freitagmorgen der 73-jährige Wirt der Kölner Traditionskneipe "Zur Alten Post" getötet worden. Handwerker hatten den Mann blutüberströmt in seiner Eckkneipe in der Goethestraße gegen 9 Uhr entdeckt. Reanimationsversuche brachten keinen Erfolg. Zwei Stunden zuvor hatten Nachbarn den Wirt noch gesehen.

Festnahme in Köln: Haftbefehl gegen 30-Jährigen erlassen

Ermittler der Mordkommission nahmen laut Polizei bereits am Freitagabend einen 30 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift fest. Mehrere Zeugenaussagen und Spuren am Tatort hatten die Ermittler auf die Spur des Kölners geführt.

Am Samstagnachmittag erließ laut Mitteilung dann eine Ermittlerin am Kölner Amtsgericht Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Tatverdächtigen. Die Hintergründe der Tat werden weiterhin ermittelt.



Dabei suchen die Beamten auch weiter nach Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder dem Tatgeschehen geben können. Hinweise könnten unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de weitergegeben werden.