Polizei Köln sucht Zeugen

21-Jähriger auf offener Straße niedergeschossen – Täter flüchtig

21.04.2022, 09:48 Uhr | t-online, ads

Ein junger Mann ist in Köln durch Schüsse schwer verletzt worden. Mehrere Tatverdächtige entkamen in einem Auto. Sie werden von der Polizei gesucht.

Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ist auf offener Straße auf einen 21-Jährigen geschossen worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Donnerstagmorgen mit. Demnach hatte sich das Opfer gegen 1.45 Uhr mit einem 19-jährigen Bekannten an einem Kiosk auf der Geldernstraße 115 getroffen, als zwei Männer auftauchten.

Sie schossen offenbar auf ihn und sollen anschließend die Flucht in einem weißen Audi ergriffen haben. In welche Richtung der Fluchtwagen fuhr, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Der 21-Jährige kam per Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Nun ermittelt die Mordkommission und sucht Zeugen, die unter 0221 229-0 Hinweise zu den Flüchtigen geben könnten. "Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 prüfen derzeit, ob ein möglicher Rockerbezug besteht", so die Polizei Köln.