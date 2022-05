Tüv legt kräftig zu und schließt Rückkehr nach Russland aus

K├Âln T├╝v legt kr├Ąftig zu und schlie├čt R├╝ckkehr nach Russland aus Von dpa 03.05.2022 - 12:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Michael F├╝bi, Vorsitzender der T├ťV Rheinland AG. (Quelle: Oliver Berg/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Weil sich die Corona-Folgen abschw├Ąchen und der Bedarf an Pr├╝fungen steigt, hat der T├╝v Rheinland deutlich mehr Gesch├Ąft gemacht. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 um sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Pr├╝fkonzern am Dienstag mit.

Das Betriebsergebnis (Ebit) lag bei 157,8 Millionen Euro. Der Nettogewinn wurde nicht mitgeteilt. 2020 war das Ebit leicht negativ, was vor allem an 90 Millionen Euro schweren R├╝ckstellungen wegen eines Brustimplantate-Skandals lag. Dieser Skandal wurde 2010 aufgedeckt, und die Rechtsstreitigkeiten dauern an. Der Vergleich zu 2019 ist beim Betriebsergebnis aussagekr├Ąftiger: Damals lag das Betriebsergebnis mit 135,6 Millionen Euro deutlich niedriger als im vergangenen Jahr.

Konzernchef Michael F├╝bi zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. "Der positive Jahresabschluss gibt uns zus├Ątzlichen Spielraum f├╝r Investitionen in unsere Zukunft und weiteres Wachstum." Der Konzern hat weltweit 20 241 Vollzeitstellen, davon 8486 in Deutschland. Insgesamt sank die Besch├Ąftigtenzahl im vergangenen Jahr wegen Restrukturierungsma├čnahmen um etwa zwei Prozent. K├╝nftig will die Firma wieder Jobs aufbauen. "Wir haben aktuell ├╝ber 900 Stellen in Deutschland offen", sagte F├╝bi.

Der T├╝v Rheinland ist eins der gr├Â├čten Pr├╝funternehmen in Deutschland. Zu den Wettbewerbern geh├Âren Dekra, T├╝v Nord und T├╝v S├╝d. Die bekannteste Dienstleistung des T├╝vs ist die Hauptuntersuchung (HU) von Autos. Dieses Gesch├Ąft ist in der Konzernsparte Mobilit├Ąt enthalten, die 2021 kr├Ąftig zulegte und grob gesagt ein Viertel des Konzernumsatzes ausmacht. Ein weiteres Viertel entf├Ąllt auf die Produktpr├╝fungen - hier werden zum Beispiel Spielzeuge, Bekleidung und Kosmetika unter die Lupe genommen. Au├čerdem bietet der T├╝v Rheinland Schulungen und IT-Sicherheit an und zertifiziert Managementsysteme.