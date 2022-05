SPD und Grüne wollen Mietpreisbremse verlängern

SPD und Gr├╝ne wollen im Falle einer Regierungs├╝bernahme in Nordrhein-Westfalen die Mietpreisbremse verl├Ąngern. SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty sprach sich am Dienstag in der WDR-Live-Sendung "Wahlarena" auch f├╝r eine Ausweitung auf mehr Kommunen aus. Nur 18 von den fast 400 Kommunen in NRW h├Ątten eine Mietpreisbremse. Sogar in Bayern h├Ątten mehr als 160 Gemeinden dieses Instrument zur Begrenzung von Mietpreissteigerungen, sagte der SPD-Landeschef. Gr├╝nen-Landeschefin Mona Neubaur forderte eine "├╝berarbeitete" Mietpreisbremse.