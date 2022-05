Großeinsatz der Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis: In der Wahner Heide brennt das Unterholz. Feuerwehren aus dem ganzen Umland rücken an.

Seit dem Mittwochnachmittag kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis gegen einen Waldbrand in der Wahner Heide in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn an.