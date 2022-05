Tragischer Unfall in Troisdorf: Nachdem ein Autofahrer die Kontrolle ├╝ber sein Fahrzeug verloren hatte, schleuderte es ├╝ber die Stra├če. Dabei erfasste der Wagen ein neunj├Ąhriges Kind. Es starb an den schweren Verletzungen.

Bei einem schweren Autounfall in Troisdorf ist ein Kind get├Âtet worden. Wie die Polizei berichtet, gingen am Samstagvormittag mehrere Notrufe ein, bei denen der Unfall gemeldet wurde.

Ein 79-j├Ąhriger Bonner war mit seinem Auto auf der Stra├če am Sandhof unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen prallte er mit dem Fahrzeug gegen eine Mauer und verlor die Kontrolle. Das Fahrzeug wurde zuerst gegen das neunj├Ąhrige Kind geschleudert, bevor es an einem geparkten Wagen zum Stehen kam.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zahlreichen Einsatzkr├Ąften sowie einem Hubschrauber vor Ort. Auch das Kind wurde unter Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb es jedoch an seinen schweren Verletzungen.