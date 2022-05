Tausende zu Friedensdemo in Köln erwartet

In Köln wollen am Sonntag (15.00 Uhr) tausende Menschen für Frieden auf die Straße gehen. Zu der Demonstration unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" hat der Verein "Blau-Gelbes Kreuz" bis zu 10.000 Teilnehmer angemeldet. Von der Deutzer Werft wollen die Teilnehmer durch die Innenstadt bis zum Heumarkt ziehen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Ebenfalls für Sonntag sind zwei pro-russische Demonstrationen in Köln angekündigt. Die "Friedensbewegung" will unter dem Motto "Erinnerung an die Opfer des Krieges" mit etwa 300 Autos quer durch die Stadt zu einer Gedenkstätte für russische Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg fahren (12.00 Uhr). Laut Polizei sind insgesamt 1000 Teilnehmer angemeldet. Zudem ist ein Motorrad-Korso mit 150 Bikern geplant (11.00 Uhr), der unter dem Motto "Gedenktag der Opfer des Zweiten Weltkrieg" steht.