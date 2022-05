Zwei Verletzte nach Autounfall auf der A4 bei Köln

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 auf dem K├Âlner Autobahnring sind zwei Personen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist das Auto in der Nacht auf Freitag wohl aufgrund ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit auf der Rodenkirchener Br├╝cke von der Fahrbahn abgekommen, in einem Baustellenbereich gegen eine Betonwand gefahren und hat sich anschlie├čend ├╝berschlagen. Das Auto sei schlie├člich auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden ins n├Ąchste Krankenhaus gebracht, schweben nach Angaben der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war.