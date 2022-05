Wieso d├╝rften die Auswirkungen der Unwetter nicht so dramatisch sein? "Der Unterschied zur Wetterlage im letzten Sommer ist, dass wir keinen Dauerregen erwarten", erkl├Ąrt der Meteorologe. "Die erwarteten Unwetter dauern ein bis zwei Stunden und sind dann auch wieder vorbei."

Des Weiteren seien sie sehr lokal begrenzt. Letztes Jahr seien die Regenf├Ąlle ├╝ber einer gro├čen Fl├Ąche und ├╝ber lange Zeit niedergegangen. Damals sei deutlich mehr Regen runtergekommen. Das ganze Wasser habe sich dann in den T├Ąlern an der Ahr und in der Eifel gesammelt.