Schwere Unwetter im Westen von Deutschland: Besonders Nordrhein-Westfalen war von den Schauern und Blitzen betroffen ÔÇô aber auch in anderen Bundesl├Ąndern gab es ├ťberschwemmungen und Blitzeinschl├Ąge.

In der Nacht zu Freitag hat eine Gewitterzelle in einigen westlichen Bundesl├Ąndern wie NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz den Himmel verdunkelt. Im baden-w├╝rttembergischen Oberstenfeld ist ein Haus bei einem Blitzeinschlag in Brand geraten, die Feuerwehr musste zudem zu Dutzenden ├ťberschwemmungen ausr├╝cken.