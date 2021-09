Leipzig

Universität Leipzig erhält Rechenzentrum für KI

23.09.2021, 13:29 Uhr | dpa

Für die Erforschung Künstlicher Intelligenz und Projekte zu ihrer praktischen Anwendung soll in Leipzig bis 2026 ein neues Rechenzentrum entstehen. Dazu wollen Bund und Land im Rahmen der Strukturhilfen zum Braunkohle-Ausstieg knapp 50 Millionen Euro bereitstellen, teilte die Universität Leipzig am Donnerstag mit. Das Projekt sei eine gemeinsame Initiative der Hochschule mit anderen Forschungseinrichtungen sowie Partnern in Wirtschaft und Verwaltung. Geplant sei, dazu einen modernen Neubau zu errichten, hieß es. Die Universität sieht das Projekt als "Meilenstein" für die weitere Entwicklung Leipzigs als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.