LIVENewsblog zur Wahl

Hohe Wahlbeteiligung – Leipziger Wahlkandidat wird zum Internet-Scherz

26.09.2021, 15:03 Uhr | t-online

Wahlplakate der SPD um Olaf Scholz, CDU um Armin Laschet und der Grünen um Annalena Baerbock in Leipzig: Heute steht die Entscheidung an – Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl. (Quelle: Jan Huebner/Symbolbild)

Heute ist Bundestagswahl: Am Sonntag können Leipzigerinnen und Leipziger persönlich ihre Stimmen für ihre Kandidierenden abgeben. Alles, was zu den Wahlen in Leipzig interessant wird, erfahren Sie hier im Newsblog.

Seit 8 Uhr können alle Bürgerinnen und Bürger in den Leipziger Wahllokalen wählen gehen. Zehn Stunden haben sie dafür Zeit, denn ab 18 Uhr wird ausgezählt.

In Leipzig haben um 14 Uhr bereits mehr Menschen gewählt, als im Jahr 2017. Nach Angaben der "Leipziger Volkszeitung" hatten 60,8 Prozent abgestimmt. Bei der letzten Wahl lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt erst bei 54,3 Prozent.

Die Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler sind dabei bereits eingeschlossen. Auch im Vergleich mit den letzten Stadtrats- und Landtagswahlen haben deutlich mehr Menschen ihre Stimme abgegeben.

Mit Hilfe von Rick Astley hat es ein Reddit-User geschafft, in die analoge Bundestagswahl-Stimmabgabe einen digitalen Scherz zu schmuggeln. Damit mehr Menschen von seinen Visionen erfahren, hatte der Leipziger Kandidat Martin Bayer eine schlaue Idee. Allerdings ist ihm bei deren Umsetzung ein kleiner Denkfehler unterlaufen.

Wie es der User "HashWorks" in seinem Beitrag auf der Social-Media-Plattform selbst erklärt: "Der Martin meinte, seine Domain (www.zeitkaufhaus.de) auf den Leipziger Wahlzettel zu packen. Was Martin aber nicht bedacht hat: Zu lange Wörter werden automatisch mit einem Bindestrich umgebrochen. Natürlich gehört mir nun die Domain mit Bindestrich (www.zeitkauf-haus.de)."

Wer die Bindestrich-Adresse in einem Browser eingibt, landet nun nicht bei Bundestagskandidat Martin Bayer sondern wird direkt weitergeleitet zu einem YouTube-Video. Dort singt 80er-Jahre-Star Rick Astley ein Motivations-Ständchen: "Never gonna give you up, never gonna let you down".