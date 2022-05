Aktualisiert am 11.05.2022 - 12:21 Uhr

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden vier Spiele in Leipzig ausgetragen. Das gab der europĂ€ische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Demnach werden drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale im Leipziger Stadion ausgetragen.