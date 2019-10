LIVEDer Sport-Woche im Live-Blog

Alle aktuellen Sport-News aus Bonn

09.10.2019, 08:24 Uhr | t-online.de

Der Sport in Bonn ist extrem vielfältig: Neben dem Bonner SC gibt es auch viele andere Sportvereine wie die Telekom Baskets, den TSV Bonn oder den 1. FC Bonn. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Bonn. Hier informieren wir Sie heute wieder über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist.

Das war der Sport-Dienstag:

18.33 Uhr: Das war es vom Sport in Bonn. Bis morgen!

Das war es für heute vom Sport in Bonn. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis Mittwoch!

16.50 Uhr: Bonner SC einigt sich auf Pokalspiel-Termin



Der Bonner SC hat sich mit seinem Gegenspieler auf einen Termin für das Pokalspiel um den Bitburger-Pokal geeinigt. Die erste Runde findet am Dienstag, 22. Oktober statt.

Pokalspiel terminiert🏆 Das Pokalspiel in der 1. Runde um den Bitburger-Pokal vs. FC Wegberg-Beeck wurde heute... Gepostet von Bonner SC 01/04 e.V. am Dienstag, 8. Oktober 2019

14.20 Uhr: Telekom Baskets schenken Dauerkartenbesitzern zwei Spiele

Als Ausgleich für das ausgefallene Bundesliga-Heimspiel gegen Nürnberg schenken die Telekom Baskets Bonn Dauerkartenbesitzern zwei Champions League-Heimspiele. Und zwar das Spiel der Bonner Basketballer gegen Happy Casa Brindisi aus Italien am 18. Dezember und das Spiel gegen JDA Dijon aus Frankreich am 28. Januar 2020. Mehr dazu auf der Webseite der Telekom Baskets Bonn.

12.12 Uhr: Bonner SC trifft im Pokal auf FC Wegberg-Beeck



Der Bonner SC trifft in der ersten Runde des Bitburger-Pokals auf den Oberliga-Tabellenführer FC Wegberg-Beeck. Das hat die Auslosung heute ergeben. Damit wartet ein nicht ganz einfacher Gegner auf die Bonner. Stattfinden wird das Spiel im Waldstadion Wegberg. Wann genau Anstoß ist, ist aufgrund des Regionalliga-Spiels noch unklar.

Mit dem Tabellenführer der Mittelrheinliga erwartet uns im FC Wegberg-Beeck ein schwerer Gegner in der ersten Runde des Bitburger-Pokals! Die genaue Terminierung steht auf Grund unseres Regionalliga-Spiels noch nicht fest🔵🔴🦁#fvm #bitburgerpokal #Bonn pic.twitter.com/Gb2RRrZQB0 — Bonner SC 01/04 e.V. (@bonner_sc) October 7, 2019

11.02 Uhr: Konstanze Klosterhalfen zurück in Königswinter



Mit Leichtigkeit holte sie Bronze bei der Leichtathletik-WM in Doha und nun ist sie zurück: Konstanze Klosterhalfen. Die 22-Jährige beschreibt den Moment in Doha so: "Es war unbeschreiblich. Gänsehaut." Erst bei der Übergabe sei ihr bewusst geworden, was sie da eigentlich geleistet hat. Doch nun ist sie erstmal zurück in Königswinter. Für wenige Tage. Mehr dazu beim "General.Anzeiger".

9 Uhr: Herzlich willkommen im neuen Sport-Live-Blog aus Bonn!

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Bonn. Hier informieren wir Sie ab dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!