LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Bonner SC wählt Michael Pieck zum Vorsitzenden

16.10.2019, 14:14 Uhr | vss, t-online.de

Der Sport in Bonn ist extrem vielfältig: Neben dem Bonner SC gibt es auch viele andere Sportvereine wie die Telekom Baskets, den TSV Bonn oder den 1. FC Bonn. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der Aufsichtsrat des Bonner SC hat in seiner Sitzung Michael Pieck als Vorsitzenden gewählt. Michael Klöckner wurde als sein Stellvertreter gewählt. Der Aufsichtsrat, zu dem auch Dr. Christian Frystatzki ud Peter Uwe Richter gehören, hat den Vorstand mit dem Vorstandsvorsitzenden Professor Dirk Mazurkiewicz inklusive Stellvertretern für weitere vier Jahre bestellt. Die Amtsperioden von Aufsichtsrat und Vorstand wurden somit angeglichen.

Diese Woche findet das diesjährige Löwencamp statt. Bereits am Montag versammelten sich die 30 Teilnehmer, um gemeinsam fünf Tage ihrer Ferien mit dem Fußballspielen zu verbringen.

Die Gruppenphase der Basketball Champions League hat begonnen und heute treffen die Telekom Baskets Bonn gleich auf ihren ersten Gegner: Saragossa. Ob die Bonner sich nach ihrem glorreichen Sieg am Montag heute genauso beweisen? Es bleibt spannend. Los geht's auf jeden Fall um 20 Uhr im Telekom Dome.

13.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn bereiten sich auf Champions League-Spiel vor



Nach dem sensationellen Sieg gegen den FC Bayern München im BBL-Pokal ist bald schon wieder Konzentration gefragt. Die Telekom Baskets Bonn spielen morgen nämlich gegen Basket Zaragoza. Das ist das erste Champions League-Spiel für die Bonner Basketballer.

12.08 Uhr: Thomas Päch zieht Hut vor Telekom Baskets Bonn



"Als erstes muss ich den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal auf einer extremeren Achterbahnfahrt war als in den letzten 48 Stunden. Wir haben heute versucht, uns anders zu präsentieren als vor zwei Tagen. Wir sind stark geblieben, zusammengeblieben und haben eine gute Reaktion gezeigt. Damit hätte man, glaube ich, nicht rechnen können."

Nachbericht | "Ich weiß nicht, ob ich schon einmal auf einer extremeren Achterbahnfahrt war als in den letzten 48 Stunden. Ich muss vor meiner Mannschaft den Hut ziehen." - Thomas Päch https://t.co/YgFgh4nPJW — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) October 15, 2019

11.12 Uhr: DFB zieht Fußball-Lehrer-Ausbildung aus Hennef ab



Die Sportschule Hennef bei Bonn bietet künftig keine Fußball-Lehrer-Ausbildung an. Ein schwerer Schlag für die Hennefer Schule. Zukünftig soll diese Ausbildung in Frankfurt gemacht werden, was eine Folge der Neuausrichtung des Deutschen Fußball Bundes (DFB) sein könnte. Dieser investiert zurzeit massiv in Frankfurt. Für 150 Millionen Euro wird dort eine neue Akademie des DFB gebaut. Geplant sind dreieinhalb Rasenplätze, ein überdachter Kunstrasenplatz, Technikparcours und mehr. Das bedeutet, dass schwierige Zeiten auf die seit 1950 bestehende Sportschule in Hennef zukommen.

Telekom Baskets Bonn nach Niederlage gegen Crailsheim: Heute treffen die Bonner Basketballer auf den FCB. (Quelle: imago images)



8.51 Uhr: Telekom Baskets Bonn siegen sensationell gegen FC Bayern München



Die Telekom Baskets Bonn haben im Achtelfinale des BBL-Pokals beim großen Favoriten und amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München für eine Sensation gesorgt und mit 85:84 gewonnen. Das lag vor allem an einem extrem starken dritten Viertel, das die Bonner mit 24:10 für sich entschieden. Am Ende wurde es zwar nochmal eng – aber die Telekom Baskets brachten den Sieg über die Zeit. Im Pokal-Viertelfinale Mitte Dezember trifft Bonn dann auf die EWE Baskets Oldenburg. Alles Weitere zur gestrigen Partie gibt's hier.

40. | 84:85 - YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wir schmeißen den Deutschen Meister @fcb_basketball aus dem Pokal! #TriumphoderTrauer — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) October 14, 2019

Wir freuen uns, Sie heute wieder begrüßen und mit aktuellen Sport-Nachrichten aus Bonn versorgen zu können.

16.24 Uhr: Fanshop vom Bonner SC in Innenstadt



Die neuesten BSC-Artikel gibt es nun nicht mehr nur bei Heimspielen im Sportpark und unter fans.bonner-sc.de sondern auch in Bonns Innenstadt. Im Bonnshop kann künftig neben Stickern und Co. auch alles rund um den Bonner SC gekauft werden. Von Schals über Trikots bis hin zu Tassen gibt es so einiges.

15.18 Uhr: Happy Birthday, Stachula!



Heute haben die Baskets jeden Grund zum Feiern. Neben dem erfolgreichen Auftaktspiel der NBBL von gestern, ist auch heute ein ganz besonderer Tag. Denn Philipp Stachula, Cheftrainer der NBBL, hat heute Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und wünschen einen sportlichen Ehrentag!

13.56 Uhr: Telekom Baskets gewinnen bei Auftakt der NBBL

Mit 113:68 haben die Telekom Baskets Bonn einen starken Saisonauftakt der NBBL hingelegt und gegen die Young Gladiators Trier hochhaus gesiegt. Die JBBL musste trotz guter Leistung eine Niederlage bei SG Art Giants Düsseldorf einstecken. Hier gibt's die ausführlichen Berichte.

Telekom Baskets Bonn nach Niederlage gegen Crailsheim: Heute treffen die Bonner Basketballer auf den FCB. (Quelle: imago images)



11.47 Uhr: Telekom Baskets Bonn treffen auf FC Bayern München

Nachdem die Telekom Baskets Bonn das Spiel gegen Crailsheim nicht für sich entscheiden konnten, gibt es keine Zeit, zu trauern. Denn schon heute wartet das nächste Spiel auf die Basketballer. Die Bonner treffen im Achtelfinale des MAGENTA SPORT BBL-Pokals auf FC Bayern München, den Deutschen Meister. Gespielt wird auswärts, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

9.17 Uhr: OTC-Sportler sahnen Medaille in Wuppertal ab



Insgesamt über 300 internationale Taekwondo-Sportler nahmen am Bergischen Löwen Cup in Wuppertal teil. Auch mit dabei waren neun Teilnehmer vom OTC-Bonn, die alle mit einer Medaille nach Hause gehen durften. Eine Goldmedaille erzielten Mohamed Khlifi, Danil Lavrov, Hamza Bayram und Youness Akdidach. Auch zwei Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen wurden abgeräumt. OTC-Cheftrainer Aziz Acharki war sehr zufrieden über die Leistungen seiner Nachwuchstalente.

Die neun Teilnehmer vom OTC-Bonn: Sie alle haben eine Medaille in Wuppertal bekommen. (Quelle: OTC-Bonn)



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!