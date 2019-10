LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Bonner SC trifft in 1. Runde von Bitburger-Pokal auf FC Wegberg-Beeck

22.10.2019, 08:35 Uhr | t-online.de, vss

Bonner SC beim Spiel gegen Rot-Weiss Essen: Heute treffen die Bonner auf den FC Wegberg-Beeck in der ersten Runde des Bitburger-Pokals. (Quelle: imago images)

Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag vom Bonner SC gegen die U23 von Borussia Dortmund ist wenig Zeit zum Entspannen. Denn heute startet Bonn in die erste Runde vom Bitburger-Pokal. Beweisen muss der BSC sich gegen FC Wegberg-Beeck, den Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten. Doch BSC-Kapitän Dario Schumacher ist zuversichtlich, denn 2017 konnte der Bonner SC den Pokalsieg erreichen. Anstoß ist um 19 Uhr im Waldstadion.

15.45 Uhr: Kommen die Olympischen Spiele 2032 nach Bonn?

Eine Initiative wirbt für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 an Rhein und Ruhr. Damit könnten die Spiele auch nach Bonn kommen. Der Projektmanager Michael Mronz wirbt derzeit für ein Konzept, das insgesamt 14 Städte in der Region als Austragunsgorte umfasst, wie die ARD berichtet. Darunter auch Bonn. Wie wahrscheinlich die Bewerbung ist, lesen Sie hier...

12.59 Uhr: NBBL-Team Bonn/Rhöndorf siegt gegen USC Heidelberg



Das NBBL-Team Bonn/Rhöndorf hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim USC Heidelberg gewann die Mannschaft von Headcoach Philipp Stachula nach deutlicher Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit knapp mit 66:69 (25:17, 23:15, 9:15, 9:22). Den Spielbericht gibt's bei den Telekom Baskets Bonn.

Müslim Özmeral gegen Trier: Die NBBL-Youngster konnten auch beim Spiel gegen Heidelberg den Sieg einfahren. (Quelle: Telekom Baskets Bonn/Jörn Wolter)



10.08 Uhr: Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg muss sich gegen Aachen geschlagen geben



Am Wochenende hieß es für den Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg GAMEDAY! Doch das Spiel verlief gegen den Rugby Club Aachen leider anders als geplant. Mit einer 25:3-Niederlage (8:3) mussten die Bonner sich geschlagen geben. Zwischenzeitlich ging Dziuba mit einem Straftritt 3:0 in Führung, doch die Aachener holten schneller auf als gedacht. Doch schon die nächsten Spiele sind geplant. Am Samstag treffen die Bonner Löwen auf den RSV Köln.

Die Bonner Löwen nach ihrer Partie in Aachen: Nach einem harten Kampf musste der Rugby Club aus Bonn sich geschlagen geben. (Quelle: Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg)



Montag, 8.19 Uhr:

Guten Morgen und willkommen zurück. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!