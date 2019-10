Alle aktuellen News zu Mainz 05 und Co.

LIVEDer Sport-Woche im Live-Blog

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

17.43 Uhr: Mit Zentner weniger Gegentore



Aktuell steht der FSV Mainz 05 auf Platz 13 der Bundesliga-Tabelle. Wir finden: Da geht noch mehr!

Immerhin ist seit den vergangenen Spielen die Gegentor-Bilanz leicht rückläufig. "Während es mit Florian Müller im Tor in den ersten drei Spielen zwölf Gegentreffer gab, sind es mit Robin Zentner zwischen den Pfosten in den folgenden vier Partien lediglich fünf", schreiben die Kollegen von "kicker.de".

14.56 Uhr: Sportinstitut ehrt Mainzer Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul



Der Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist nach der Leichtathletik-WM in Katar zurück in Mainz, zurück im Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität. Dort ehrt das Institut für Sportwissenschaften ihren prominenten Studenten mit einem Empfang am 17. Oktober. Dort soll der 21-Jährige auch von seinen Erlebnissen in Doha berichten. Eingeladen sind Studierende und Mitarbeiter der JGU sowie sportinteressierte Externe, meldet die Uni.

13.52 Uhr: Welcher FSV-Spieler wurde in Mainz geboren?

Die Kollegen von "kicker.de" haben sich mal angeschaut, welche Bundesliga-Profis eigentlich an ihrem Geburtsort spielen. Ein FSV-Spieler ist tatsächlich in Mainz geboren worden. Wissen Sie, um wen es sich handelt?



.

.

.

Die Auflösung: Ridle Baku. Er erblickte am 8. April 1998 in Mainz das Licht der Welt. Hätten Sie es gewusst? Den gesamten Geburtsort-Überblick über die Bundesliga-Spieler gibt es hier ...

12.03 Uhr: Wann kehrt Jean-Philippe Mateta zu Mainz 05 zurück?

Ende Juli erlitt der Stürmer Jean-Philippe Mateta einen Meniskusriss. Drei Monate werde er nicht zur Verfügung stehen, hieß es damals vom Verein. Die drei Monate sind bald vorbei. Doch wann Mateta, der beste FSV-Torschütze der Vorsaison, wieder für Mainz 05 regulär spielen wird, ist noch immer unklar. Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, will Coach Sandro Schwarz nichts überstürzen. „Natürlich wünschen wir uns alle, dass JP so schnell wie möglich wieder zurückkehrt. Wir hoffen, dass er noch in diesem Kalenderjahr auf dem Platz steht, doch eine Garantie gibt es dafür nicht. Alles hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab“, sagte Schwarz der Zeitung.

Jean-Philippe Mateta ballt die Faust: Wann kann der Top-Stürmer wieder für den FSV Mainz 05 spielen? (Quelle: Martin Hoffmann/Archiv/imago images)



9.03: Edimilson Fernandes von Mainz 05 erlöst die Schweiz und gewinnt interne Klub-Challenge

Am Dienstag waren mehrere Profis vom 1. FSV Mainz 05 für ihr jeweiliges Nationalteam im Einsatz. Am erfolgreichsten hat sich offenbar Edimilson Fernandes mit seiner Schweizer Mannschaft geschlagen: In der EM-Qualifikation gegen Irland schoss er in der Nachspielzeit das erlösende 2:0 für die Schweiz. Seine Vereinskollegen Leandro Barreiro und Florian Bohnert Robin im Team von Luxemburg mussten eine Niederlage einstecken. Der Schwede Kwamina Quaison spielte ein Unentschieden.

05ER international am Dienstagabend 🌍⚽

▶ Edimilson trifft für die Schweiz 🇨🇭 (2:0 gegen 🇮🇪)

▶ Quaison mit 🇸🇪 haarscharf am Sieg gegen 🇪🇸 vorbei (1:1)

▶ Baku beim 2:0 der #U21 in 🇧🇦 90 Minuten im Einsatz

▶ Barreiro und Bohnert verlieren Test mit 🇱🇺 in 🇩🇰 0:4 pic.twitter.com/LGpPc1oFo9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 16, 2019

17.37 Uhr: Wo Edimilson Fernandes am meisten überzeugt

Edimilson Fernandes stand bislang in allen bisherigen Mainzer Pflichtspielen in der Startelf, immer auf unterschiedlichen Positionen. Wie die Kollegen von "Kicker.de" berichten, scheint jetzt klar, welche Grundordnung ihm am besten liegt. Mal schauen, auf welcher Position er dann am Samstagnachmittag gegen Düsseldorf spielt.

11.47 Uhr: FSV Mainz 05-Coach Schwarz lässt intensiv trainieren



Während einige Nationalspieler aus dem Mainzer Team gerade anderweitig beschäftigt sind (siehe unten), geht es beim Training für die verbliebenen zwölf Feldspieler ordentlich zur Sache, wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet. Gespielt wird derzeit Sechs gegen Sechs. "Nach zwei freien Tagen geht es uns auch darum, gut in die neue Woche zu starten. Und zwar intensiv. Wir arbeiten weiter hart für die Physis", sagte Chef-Coach Sandro Schwarz. "Wir wollen mit Geschwindigkeit vorwärts spielen, Zweikämpfe führen, verteidigen. Kleine Gruppe, kleine Spielfelder, hohe Intensität."

Jeremiah St. Juste, Alexandru Maxim, Danny Latza und Aaron Martin: Beim FSV Mainz 05 wird derzeit besonders intensiv trainiert. (Quelle: Martin Hoffmann/imago images)



11.20 Uhr: Länderspiele mit 05er Beteiligung



Heute Abend sind einige Mainzer Spieler noch mal international gefragt. Ab 18 Uhr im EM-Qualifikationsspiel der U21 zwischen Deutschland und Bosnien treten der Mittelfeldspieler Ridle Baku und Finn Dahmen im Tor für die DFB in Zenica an.



Ab 19 Uhr läuft ein Testspiel zwischen Dänemark und Luxemburg- Leandro Barreiro und Florian Bohnert kicken für Luxemburg.



Außerdem steht noch die EM-Quali zwischen Schweiz und Irland auf der Agenda, Edimilson Fernandes tritt für die Schweizer Nationalmannschaft an.



Der schwedische Stürmer Robin Quaison spielt ab 20.45 Uhr beim EM-Quali-Spiel Schweden gegen Spanien.

15.12 Uhr: FSV Mainz 05-Nachwuchs kann punkten



Dieses Ergebnis sieht man nicht oft: Am Ende der Partie der U14 von Mainz 05 gegen die SpVgg Ingelheim stand es sagenhafte 9:2. Auch die U11 lieferte gegen den SVW Mainz ab. Das Endergebnis: 7:1. Und auch die U13 gewann ihr Spiel gegen den SC Freiburg mit 2:1. Glückwunsch!



14.36 Uhr: Kaul nicht als "Welt-Leichtathlet" nominiert



Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat seine elf Kandidaten zur Wahl zum "Welt-Leichathleten des Jahres" bekannt gegeben. Leider ist der frisch gebackene Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz nicht dabei. Sehr schade, verdient hätte es der 21-Jährige auf jeden Fall!

Niklas Kaul jubelt nach dem Gesamtsieg bei der Leichtathletik-WM in Katar. Foto: Michael Kappeler/dpa



13.48 Uhr: Mainzer Zehnkampf-Weltmeister Kaul: "9.000-Punkte-Marke noch weit entfernt"

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sieht sich nach seinem Erfolg bei der Leichtathletik-WM in Doha noch weit entfernt von der 9.000-Punkte-Traummarke. "Wenn man merkt, das ist eine Marke die in Reichweite kommt, kann man das auch als Ziel definieren", sagte der 21 Jahre alte Lehramtsstudent in einem Interview des TV-Senders Sky am Montag. Er müsse aber weiter kontinuierlich arbeiten und dürfe sich nicht auf dem Sieg ausruhen. Kaul hatte am 3. Oktober als jüngster Zehnkampf-Champion den Titel mit 8.691 Punkten gewonnen. Wir sind gespannt, was die kommenden Monate bringen werden.

11.23 Uhr: FSV Mainz 05 gratuliert Ex-Spieler



Zwar spielt Anthony Ujah nicht mehr in Mainz, dennoch gratuliert der Verein seinem ehemaligen Spieler, der insgesamt 45 Bundesliga-Spiele für den FSV Mainz 05 bestritt und dabei sechs Tore erzielte, zu seinem heutigen 29. Geburtstag.

9.43 Uhr: Mainz 05-Nationalspieler im Einsatz



Am Wochenende waren die Mainz 05er mit ihren Heimatländern unterwegs. Den Startschuss machte Leandro Barreiro in Lissabon. Ein Sieg war zwar nicht drin, doch "Leo" spielte 90 Minuten lang durch. Mit auf dem Feld stand auch Florian Bohnert der U23, der aber zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Robin Quaison war mit der Schweiz unterwegs und holte mit seiner Mannschaft den Auswärtssieg auf Malta. Die Schweizer gewannen mit 4:0 und Quaison spielte bis zur 71. Minute.

Beim Spiel in Tunesien war Kunde 90 Minuten für Kamerun im Einsatz. Das Spiel endete mit einem Unentschieden 0:0. Wer am Wochenende noch auf Tour war und welche Spiele noch anstehen, erfahren Sie bei Mainz 05.

