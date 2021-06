Mainz

Naturschützer starten Zählaktion von Fledermäusen

01.06.2021, 16:55 Uhr | dpa

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zur Fledermauszählung auf. Dabei sollen Tiere notiert werden, die an Gebäudewänden leben, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Die Tiere sollten an den Abenden zwischen dem 4. und 6. Juni beim Ausflug aus ihrem Quartier gezählt werden, sagte Fiona Brurein, Mitarbeiterin im Projekt "Fledermäuse Willkommen".

Die nachtaktiven Flieger ließen sich anhand ihres Kots aufspüren, der dem von Mäusen sehr ähnlich sei. Habe man dann ein Quartier entdeckt, könne die Zählung schon losgehen. "Am besten postiert man sich dazu bei Sonnenuntergang schräg unterhalb des Ausfluges der Tiere", erklärte Brurein. Die Ergebnisse der Beobachtung können bis zum 31. August über die Website der Aktion gemeldet werden. Die Zählung findet dieses Jahr zum siebten Mal statt.