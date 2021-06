Mainz

Starkes Gewitter: Mainzer Trainingsauftakt abgebrochen

29.06.2021, 17:36 Uhr | dpa

Der Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist am Dienstag nach wenigen Minuten abgebrochen worden. Wegen eines heftigen Gewitters mit Blitz, Donner und starkem Regen schickte Trainer Bo Svensson seine Mannschaft vorzeitig wieder in die Kabine. Zur ersten Trainingseinheit in Vorbereitung auf die kommende Saison hatte der Däne 14 Feldspieler und zwei Torhüter begrüßt.