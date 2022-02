Mainz

Mainz-Keeper will nicht mehr Nummer zwei hinter Zentner sein

21.02.2022, 12:51 Uhr | dpa

Torhüter Finn Dahmen will nicht dauerhaft Reservist beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 bleiben. "Es ist so, dass ich glaube, dass es notwendig ist, dass ich irgendwo Stammspieler bin, jedes Wochenende zwischen den Pfosten stehe. Das ist mein klares Ziel", sagte der 23-Jährige in einem Interview dem Portal "transfermarkt.de" (Montag). Dahmen kommt bei den 05ern hinter Stammtorhüter Robin Zentner kaum zum Zug.

"Für mich persönlich ist es gerade natürlich keine einfache Situation. Ich glaube, jeder Fußballer weiß, dass es schwierig ist, wenn man nicht spielen darf. Zurzeit ist es so, dass ich versuche, mich über das Training weiterzuentwickeln, aber am Wochenende blutet einem schon immer ein bisschen das Herz, wenn man die Teamkollegen auf dem Platz sieht", sagte Dahmen. Falls eine Leihe in Frage komme, wäre dies wohl an eine Vertragsverlängerung gekoppelt. "Das fände ich aber auch völlig in Ordnung", sagte Dahmen.