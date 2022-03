Mainz

Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Bis 21 Grad

24.03.2022, 08:54 Uhr | dpa

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 21 Grad weiter frühlingshaft. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag und am Wochenende sei es verbreitet wolkenlos und trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Samstag und Sonntag gebe es anfangs noch Nebelfelder. Die Temperaturen erreichen demnach 16 bis 21 Grad. Die Nächte seien dagegen mit Tiefsttemperaturen zwischen sechs und null Grad kalt. Auch leichter Frost sei möglich.