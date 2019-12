Extravagante Zutat

14 Euro kostet dieser Glühwein in München

03.12.2019, 18:38 Uhr | t-online.de , dak

Auf einem Schild auf einem Weihnachtsmarkt steht "Glühwein": In einem Münchner Hotel zahlen Gäste 14 Euro für das Heißgetränk. (Quelle: Müller-Stauffenberg/imago images)

Der Preis hat für Aufsehen gesorgt: Ein Hotel am Münchner Hauptbahnhof bietet seinen Gästen Glühwein für 14 Euro Euro an. Der Grund ist eine besondere Zutat.

In München werden bis zu 14 Euro fällig für eine Tasse Glühwein. Den stolzen Preis ruft das "Sofitel" am Münchner Hauptbahnhof auf, berichtete die Münchner "Abendzeitung". Das Fünf-Sterne-Hotel bietet das Getränk auf seinem hauseigenen Weihnachtsmarkt an.

Der Clou dahinter sei eine besondere Zutat: Der Glühwein bestehe nämlich zu einem Drittel aus Champagner, wie eine Hotel-Sprecherin erläuterte. Das gesamte Rezept wollte sie auf Nachfrage der Zeitung jedoch nicht verraten, denn der Bar-Manager habe sehr lange an dem Rezept gearbeitet.







Der Preis sei aber auch ohne die teure Zutat mit Vorsicht zu kritisieren. Bundesweit hätten Medien über die Münchner und ihren überteuerten Glühwein berichtet. Immerhin bekämen die Gäste statt einer Tasse, einen 0,33-Liter-Krug, verrät die Sprecherin.