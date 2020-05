Mit Engel Aloisius

Münchner Hofbräuhaus öffnet unter Auflagen

25.05.2020, 10:54 Uhr | t-online.de

Engel Aloisius im Hofbräuhaus: Am 25. Mai öffnet dieses wieder. (Quelle: Michael Westermann/imago images)

Die Schwemme des Münchner Hofbräuhauses öffnet wieder unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen. Zwei Meter über den Köpfen der Gäste wird zudem eine besondere Figur schweben.

Am 25. Mai öffnet das Hofbräuhaus in München unter Auflagen wieder für Gäste. Wie die Stadt mitteilt, wird dafür ein ganz besonderer Gast unter der Decke schweben: Engel Aloisius.

"Neun Wochen ohne Hofbräuhaus waren dem Engel Aloisius einfach zu fad – und darum hat der dauergrantige Wolkenfrohlocker schon ein paar Tage vor der offiziellen Wiedereröffnung am 25.5. vorbeigeschaut", berichtet die Stadt. Der bayerische Kult-Engel hängt über dem Spruch "Durst ist schlimmer als Heimweh" und wartet mit einem Mund-Nasen-Schutz auf die Gäste. Denn auch die müssen die neuen Hygieneregeln einhalten.

Die Ankunft Aloisius: Normalerweise hängt er im Hofbräuhaus auf der Wiesn. (Quelle: Michael Westermann/imago images)



Der berühmte Schriftsteller Ludwig Thoma hat die Figur des Engels erfunden. Der Dienstmann Alois Hingerl ist am Münchner Hauptbahnhof vom Schlag getroffen worden und in den Himmel gekommen. Ohne Bier ist ihm aber auf der Wolke schnell langweilig geworden. Petrus hat ihn deshalb mit einem Brief für die bayerische Regierung zurück nach München geschickt. Aloisius ist schnurstracks ins Hofbräuhaus marschiert und da soll er der Legende nach bis heute sitzen.