Auch per Ferndiagnose

Klinik bietet Adipositas-Sprechstunde für Hunde und Katzen

05.10.2020, 08:44 Uhr | dpa

Hund läuft angeleint neben einer Person (Symbolbild): Klinik in München bietet Adipositas.Sprechstunden für Haustiere an. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Abspeckprogramm für Haustiere: In München können Haustierhalter ihre Hunde und Katzen zur Ernährungsberatung schicken. Professionelle Berater betreuen Hund und Herrchen.

Zu dicke Hunde sterben im Schnitt zwei bis drei Jahre früher als Tiere mit Idealgewicht. Auch Katzen büßen zu viele Pfunde auf den Rippen mit gesundheitlichen Problemen und schlechterer Lebensqualität. Deshalb sollten übergewichtige Tiere aus medizinischer Sicht unbedingt abspecken. In München können sich Tierhalter Rat bei der Adipositas-Sprechstunde in der medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) holen: Für eine Pauschale von rund 100 Euro betreuen dort professionelle Ernährungsberater Tiere wie Besitzer.

"Mit dieser Gewichtssprechstunde sind wir einzigartig in Deutschland", sagt Oberärztin Petra Kölle. Zwar gebe es auch andere Anbieter, die Tierbesitzer in Gewichtsfragen berieten und Futterportionen berechneten. Doch eine klinische Ernährungsberatung durch spezialisierte Tierärzte samt computergestützter Berechnung des Kalorienbedarfs gebe es nur an der LMU.



Die Tierbesitzer reisen deshalb zum Teil stundenlang an; wenn der Weg zu weit ist, kommt Ferndiagnostik zum Einsatz. Dabei muss der Halter nach Anweisung das Tier selbst wiegen und messen, die Ergebnisse werden dann am Telefon besprochen.