München

Zwei Autoren erhalten hoch dotierten Rainer-Malkowski-Preis

27.07.2021, 19:20 Uhr | dpa

Die Schriftstellerin Anja Kampmann und der Autor Norbert Hummelt erhalten in diesem Jahr den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Rainer-Malkowski-Preis. Dies teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste am Dienstag in München mit. Die Auszeichnung soll den zwei Schriftstellern am 6. September in München überreicht werden.

Die 37-jährige Kampmann habe sich "mit ihrem Gedichtband "Proben von Stein und Licht" (2016) und dem Roman "Wie hoch die Wasser steigen" (2018) sogleich einen Namen gemacht als eine ganz eigenwillige, unverwechselbare Stimme in der Gegenwartsliteratur; eine Stimme, bei der die Sprache der Poesie auch in der Prosa immer spürbar ist", meinte die Jury.

Der 58 Jahre alte Hummelt schreibe "anspielungsreiche, hoch musikalische Gedichte und hat mit "Sonnengesang" seinen achten Gedichtband vorgelegt", wurde in seinem Fall der Preis begründet. "Er ist auch als Übersetzer hervorgetreten und gehört seit Jahren zu den wichtigsten Vertretern der deutschsprachigen Gegenwartslyrik."

Der nach dem verstorbenen Lyriker Rainer Malkowski benannte Preis wird von der Akademie vergeben und ist nach den Angaben der Veranstalter einer der höchstdotierten deutschen Literaturpreise. Die Auszeichnung wird seit 2006 im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen.