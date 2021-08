München

Bericht: Kimmich bekommt Vertrag bis Ende Juni 2026

04.08.2021, 17:52 Uhr | dpa

Joshua Kimmich in Aktion. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Einem Bericht der "Bild" zufolge stehen die Verhandlungen über einen neuen Vertrag für Joshua Kimmich beim FC Bayern München vor dem Abschluss. Das schrieb das Boulevardblatt am Mittwochnachmittag in seiner Online-Ausgabe. Demnach soll der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler und Bayern-Leistungsträger ein Arbeitspapier bekommen, das ab sofort und für fünf Jahre bis Ende Juni 2026 gültig sein soll.

Kimmichs aktueller Vertrag gilt bis Ende Juni 2023. Der mittlerweile 26-Jährige spielt seit dem Sommer 2015 für den deutschen Rekordmeister.

Laut "Bild" sollen die Bezüge Kimmichs in seinem neuen Vertrag noch einmal deutlich erhöht werden. Der Spieler soll den neuen Kontrakt selbst verhandelt haben, nur über den endgültigen Vertragsentwurf soll dem Bericht zufolge ein Anwalt lesen. Die Unterschrift sei nur noch Formsache, hieß es bei "bild.de" mit Verweis auf Vereinskreise.

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte vor einigen Tagen von "guten und konstruktiven" Vertragsgesprächen mit Kimmich sowie dessen ebenfalls 26 Jahre alten Nationalmannschaftskollegen Leon Goretzka gesprochen. Dessen Vertrag läuft in knapp einem Jahr - am 30. Juni 2022 - aus. Laut "Bild" sollen die Gespräche über eine Verlängerung wieder aufgenommen worden und in positiver Atmosphäre verlaufen sein.