München

Medien: Musiala und Ulreich verletzen sich im Training

20.09.2021, 15:19 Uhr | dpa

Jungstar Jamal Musiala vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München soll nach Medienberichten das Training am Montag angeschlagen abgebrochen haben. Wie die "Bild"-Zeitung (online) berichtet, humpelte der 18-Jährige nach einem Foul mit einem Tape am Sprunggelenk in die Kabine. Zuvor soll sich auch Ersatztorhüter Sven Ulreich nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler verletzt haben. Nähere Informationen zu den Verletzungen waren zunächst unklar.