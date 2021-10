München

Starke Nachfrage: Wacker Chemie mit mehr Gewinn als erwartet

28.10.2021, 07:50 Uhr | dpa

Der Hauptsitz der Wacker-Chemie AG in München Perlach. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Gestiegene Solarsilizium-Preise und eine starke Nachfrage im Chemiegeschäft haben Wacker Chemie im dritten Quartal einen stärkeren Gewinnsprung beschert als in Aussicht gestellt. Das Unternehmen profitierte auch von Kostensenkungen, was half, gestiegene Rohstoff- und Energiepreise zu auszugleichen. Unter dem Strich verdiente der MDax-Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag zwischen Juli und September knapp 249 Millionen Euro und damit fast viermal so viel wie vor einem Jahr.

Das operative Ergebnis stieg auf fast 434 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte. Allerdings waren vor einem Jahr die Belastungen durch die Pandemie deutlich zu spüren gewesen. Der Umsatz wuchs um gut 40 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Damit schnitt Wacker besser ab als im September in Aussicht gestellt. Auch die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzungen wurden übertroffen.