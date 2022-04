München

Bayern-Stürmer Choupo-Moting absolviert individuelle Einheit

10.04.2022, 14:50 Uhr | dpa

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist beim FC Bayern München wieder ins Training eingestiegen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 33-Jährige am Sonntag aber nur eine individuelle Einheit. Choupo-Moting fehlte zunächst wegen einer Corona-Infektion, für das Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:0) am Samstag bremsten ihn Knieprobleme aus. Der FC Bayern empfängt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) den FC Villarreal im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League.