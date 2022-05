Merten neuer DEB-Präsident: Abschied von Reindl

Nach mehr als 30 Jahren als FunktionĂ€r beim Deutschen Eishockey-Bund hat sich Franz Reindl unter TrĂ€nen als PrĂ€sident verabschiedet. "Ich bin tief gerĂŒhrt", schluchzte der 67-JĂ€hrige nach einer emotionalen Verabschiedung auf der DEB-Mitgliederversammlung am Samstag in MĂŒnchen. Reindl weinte wĂ€hrend des minutenlangen Applaus der Anwesenden hemmungslos. Zuvor hatten langjĂ€hrige Wegbegleiter wie die frĂŒheren Bundestrainer Hans Zach, Uwe Krupp und Marco Sturm, der aktuelle NationalmannschaftskapitĂ€n Moritz MĂŒller und frĂŒhere Mitspieler wie Alois Schloder und Ernst Höfner emotionale Worte in Video-Einspielern an Reindl gerichtet.