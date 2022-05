Torhüter Ulreich verlängert Vertrag beim FC Bayern bis 2023

Torh├╝ter Sven Ulreich bleibt ein weiteres Jahr beim FC Bayern M├╝nchen. Wie der deutsche Fu├čball-Meister am Samstag mitteilte, verl├Ąngerte der 33-J├Ąhrige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis Mitte 2023. Der Schlussmann, Nummer zwei hinter Nationaltorh├╝ter Manuel Neuer, gehe damit in seine siebte Saison beim Bundesliga-Tabellenf├╝hrer. Ulreich war von 2015 bis 2020 bei den Bayern unter Vertrag und 2021 nach einem Jahr beim Hamburger SV wieder zur├╝ckgekehrt. "Die Aufgabe hinter einem Welttorh├╝ter wie Manuel Neuer macht mir Spa├č, wir haben untereinander ein freundschaftliches, kollegiales Verh├Ąltnis", sagte er.