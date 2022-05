Turbine Potsdam kämpft um Champions-League-Platz

Jetzt kommt es drauf an. Nach der Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt bangen die Fu├čballerinnen von Turbine Potsdam vor dem Saisonfinale um ihren Platz in der kommenden Spielzeit in der Champions-League. Zwar steht Turbine Potsdam in der Bundesliga weiter auf Platz drei, doch die punktgleichen Frankfurterinnen haben am letzten Spieltag die vermeintlich leichtere Aufgabe.