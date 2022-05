Salihamidzic über Saison: Ich bin "nicht zufrieden"

Die M├╝nchner waren in der K├Ânigsklasse im Viertelfinale ├╝berraschend am FC Villarreal gescheitert. Im DFB-Pokal gab es gegen Borussia M├Ânchengladbach in der 2. Runde eine 0:5-Klatsche. In der Bundesliga gewannen die Bayern zum zehnten Mal in Serie den Meistertitel.