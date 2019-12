Bewohner festgenommen

Ermittler finden Drogen und Bargeld nach Wohnungsbrand

02.12.2019, 14:45 Uhr | t-online.de

Nachdem die Feuerwehr in der Nürnberger Südstadt ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelöscht hatte, fanden die Brandermittler belastendes Material gegen den Bewohner. Er wurde festgenommen.

Brandermittler haben am Samstagabend in einer Wohnung im Dachgeschoß in der Bulmannstraße in Nürnberg Drogen, Bargeld und ein Waffenimitat gefunden. Zuvor hatte die Feuerwehr einen Brand in der gleichen Wohnung gelöscht, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mit.

Der Alarm ging bei den Einsatzkräften kurz nach 17 Uhr ein. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg löschte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus. Personen seien nicht in Gefahr gewesen.

Nachdem der Brand gelöscht war, nahmen die Brandermittler ihre Arbeit auf. Sie errechneten einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro und fanden bei ihrer Arbeit das belastende Material gegen den Bewohner.







Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg wurde er inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz laufen noch.