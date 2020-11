Hilfe im Lockdown

Wie Sie jetzt Ihren Nachbarn helfen können

12.11.2020, 12:17 Uhr | t-online

Eine Frau mit Einkaufswagen: In Nürnberg organisiert die Stadt eine Nachbarschaftshilfe. (Quelle: Petra Schneider/imago images)

Ein Hilfsportal der Stadt Nürnberg vermittelt zwischen Menschen, die in der Corona-Krise Hilfe brauchen – und denjenigen, die helfen möchten. Doch es gibt noch mehr Hilfsangebote.

Einkaufen gehen, Tierfutter holen – viele Menschen benötigen in der Corona-Krise Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben. Helfer können sich in verschiedenen Foren melden.



Wer im Lockdown Hilfe braucht, hat in Nürnberg verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen. Eine davon ist die Corona-Hilfe-Hotline der Stadt. Auf der entsprechenden Webseite können Menschen ein Hilfsgesuch abgeben. Die Stadt vermittelt dann zwischen Suchenden und ehrenamtlichen Helfern. Dazu müssen die Betroffenen ein Formular ausfüllen und angeben, welche Art von Hilfe sie gerne hätten.

Nachbarschaftshilfe vom 1. FC Nürnberg

Auch freiwillige Helfer können sich auf der Webseite melden. Sie werden dann über ein Formular in eine Datenbank für freiwillige Helfer erfasst und können etwa Alleinlebende oder ältere Menschen in der Corona-Krise unterstützen. Die ist auch telefonisch unter 0911/ 2 31 23 44 und per E-Mail erreichbar, heißt es.

Auch der 1. FC Nürnberg organsiert wie schon im Frühjahr wieder eine Nachbarschaftshilfe. Neu ist, dass sich beim Club auch Freiwillige melden können, um Bedürftigen zu helfen. Hilfe für etwa Obdachlose bietet auch die Evangelische Kirche in Nürnberg an. Auch dort hat man die Möglichkeit, selbst als Helfer aktiv zu werden.