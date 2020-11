Tatverdächtiger festgenommen

SEK-Einsatz nach Schüssen in Nürnberg – zwei Tote

21.11.2020, 14:08 Uhr | dpa, vk

Ein Polizist bewacht die Zufahrt zu dem Wohnviertel, in dem der Tatort liegt: In Nürnberg sind auf offener Straße zwei Menschen erschossen worden. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)

In Nürnberg-Gebersdorf sind zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Das SEK ist im Großeinsatz, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

In Nürnberg sind am Samstagvormittag in einem Wohngebiet im Stadtteil Gebersdorf zwei Personen erschossen worden. Wie die Polizei im Gespräch mit t-online sagte, hatten Anwohner gegen 10.50 Uhr Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Anschließend fanden die Einsatzkräfte eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen auf einer Straße liegend, unweit von ihr wurde ein toter Mann gefunden. Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Das Areal rund um die Bibertstraße ist weiträumig abgesperrt.

Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Es handelt sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht um einen Terroranschlag.