Starke Rauchentwicklung

Großeinsatz der Feuerwehr in Uniper-Kraftwerk

08.02.2021, 22:32 Uhr | t-online

Im Uniper-Kraftwerk in Nürnberg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen sind gelöscht, der Einsatz der Feuerwehr dauert dennoch weiterhin an.



In Nürnberg ist es am Montag zu einem Brand in einem Kraftwerk des Versorgers Uniper gekommen. Nach einigen Stunden konnten die Flammen gelöscht werden, wie die Feuerwehr verkündete. Trotzdem seien die Rettungskräfte noch einige Zeit vor Ort, heißt es. 120 Brandbekämpfer waren an den Löscharbeiten beteiligt wie der "BR" berichtete.



Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke, die aus dem Kraftwerksblock im Stadtteil Gebersdorf drang. Für Anwohner bestünde allerdings keine Gefahr. In der Anlage würden Gas und Öl als Brennstoff genutzt, heißt es laut "BR". Die Blöcke des Kraftwerkes seien vorübergehend vom Netz genommen worden.

Die Feuerwehr bittet die Anwohner, den Bereich großräumig zu umfahren, heißt es bei Twitter. Hinweise auf verletzte Personen gebe es nicht.