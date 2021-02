Bei Minusgraden

Achtjähriges Mädchen mit Schlitten aus Eis gezogen

09.02.2021, 20:55 Uhr | dpa

Ein Schild warnt vor dem Betreten einer Eisfläche (Symbolbild): In Erlangen ist ein Mädchen in einen zugefrorenen See eingebrochen. (Quelle: U. J. Alexander/imago images)

In Erlangen hat ein Mädchen einen zugefrorenen See in einem Park betreten und ist durch die Eisdecke eingebrochen. Passanten eilten der Achtjährigen zur Hilfe, die bis zur Brust im Wasser steckte.



Spaziergänger haben in einem Park in Erlangen ein ins Eis eingebrochenes Mädchen aus einem See gerettet. Das acht Jahre alte Kind war am Dienstagnachmittag zum Spielen auf die Eisfläche des noch nicht vollständig zugefrorenen Gewässers gegangen und bis zur Brust im eiskalten Wasser versunken.

Ein Junge rief Passanten zu Hilfe, die das Mädchen dann mit Hilfe eines Schlittens aus dem Wasser zogen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wärmten das Kind mit Decken und blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort.



Die Achtjährige kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr. Laut Polizei wird am Uferbereich vor dem Betreten der Eisfläche am sogenannten Biberteich gewarnt.