Ausgangssperre fällt weg

Nürnberg darf ab Donnerstag lockern

25.05.2021, 13:30 Uhr | t-online

Eine Servicekraft wischt einen Tisch in einem Café ab (Symbolbild): Restaurants und Bars dürfen ihre Außenbereiche wieder öffnen. (Quelle: localpic/imago images)

In Nürnberg liegt die Inzidenz stabil unter 100 – das bedeutet Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab Donnerstag. Wir sagen Ihnen, was dann gilt.

Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in Nürnberg bei 97,0 – und damit den fünften Tag in Folge unter 100. Nun darf die Stadt einige Regeln lockern.

Die Außengastronomie darf demnach ab Donnerstag voraussichtlich öffnen. Dabei gilt eine Testpflicht, von der vollständig Geimpfte und Genesene ausgenommen sind. Terminshopping (Click & Meet) ist wieder ohne Test möglich. Körpernahe Dienstleister wie Nagel-, Tattoo- oder Kosmetikstudios dürfen unter den selben Auflagen wie Friseursalons öffnen.

Ein Mann mit Mund-Nasen-Maske desinfiziert eine Hantel in einem Fitnessstudio (Symbolbild): Beim Sport gelten nach wie vor strenge Regeln. (Quelle: Eibner/imago images)



Kultur- und Sportveranstaltungen mit bis zu 250 Zuschauern werden wieder möglich. Auch Fitnessstudios dürfen unter Auflagen öffnen. Kontaktfreier Sport in Innenräumen und Kontaktsportarten im Freien in Gruppen mit bis zu 25 Personen können mit Test erlaubt werden.

Touristische Übernachtungen in Hotels, auf Campingplätzen oder in Gaststätten werden wieder erlaubt. Auch die nächtliche Ausgangssperre entfällt.

Die Regelungen müssen noch offiziell von der Stadt verkündet werden. Auch kann am Donnerstag nur gelockert werden, wenn bis dahin die Inzidenz nicht wieder über 100 ansteigt. Im Moment stehen die Zeichen für Lockerungen in Nürnberg aber gut.