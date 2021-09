Polizeieinsatz in Nürnberg

Maskenverweigerin prügelt auf Kontrolleurin ein

30.09.2021, 15:15 Uhr | t-online

Eine Kontrolleurin in der Nürnberger U-Bahn ist von einer Frau angegriffen worden. Später musste die Polizei die 57-Jährige aus der U-Bahn bringen. Sie wollte keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

In Nürnberg hat am Mittwochnachmittag eine 57-jährige Frau die Mitarbeiterin der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) angegriffen – weil sie aufgefordert wurde, eine Maske zu tragen. Der weibliche Fahrgast war nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr in der U2 in Richtung Ziegelstein unterwegs, als sie von der Mitarbeiterin kontrolliert wurde.

Die Mitarbeiterin stellte fest, dass die 57-Jährige weder eine gültige Fahrkarte noch eine Befreiung der Maskenpflicht mit sich führte. Darauf angesprochen wurde die Frau aggressiv und schlug mehrfach auf die 52-Jährige Kontrolleurin ein. Sie wurde leicht verletzt.

Auch eine Streifenbesatzung der Polizei konnte die 57-Jährige nicht dazu bewegen, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Sie musste daraufhin von den Beamten aus dem Bahnhof Ziegelstein gebracht werden. Die Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.