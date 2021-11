"Verschärfte epidemische Lage"

Uni Erlangen-Nürnberg führt 2G-Regel im Hörsaal ein

12.11.2021, 17:53 Uhr | t-online, fas

An der Universität Erlangen-Nürnberg dürfen in Kürze nur noch Geimpfte und Genesene an Vorlesungen im Hörsaal teilnehmen. Sie müssen dann von zu Hause aus lernen.

2G im Hörsaal: Bereits ab Montag in einer Woche sollen an der Universität Erlangen-Nürnberg nur noch Geimpfte und Genesene an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Wie die "Bild" berichtet, soll ab kommendem Montag eine einwöchige Übergangsphase starten, in der auch noch Studierende mit negativem Test an die Uni kommen können. Das habe die Universität auf Anfrage bestätigt.

Danach sollen Studierende, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch von zu Hause aus in einem hybriden System an Lehrveranstaltungen teilnehmen dürfen. Die Universität wies ihre Studierenden bei Twitter darauf hin, eine Mail mit "Neuigkeiten zum Hygienekonzept aufgrund der sich verschärfenden epidemischen Lage" zu lesen.