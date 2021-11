Strecke stundenlang gesperrt

Lkw brennt auf der A9 aus – vier Verletzte bei Auffahrunfall

24.11.2021, 08:12 Uhr | pb, t-online

Auf der A9 brannte ein Lkw in der Nacht. Der Fahrer des Wagens konnte sich unverletzt retten. (Quelle: News5)

Die Feuerwehr war wegen eines Lkw-Brands auf der A9 in der Nacht stundenlang im Einsatz. In der Folge kam es auch zu einem Auffahrunfall, bei dem weitere Fahrzeuge schwer beschädigt wurden.

Auf der Autobahn 9 hat es am späten Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Zunächst war auf der Strecke in Fahrtrichtung Nürnberg ein Lkw in Brand geraten. Ursache des Feuers auf dem mit Brot beladenen Sattelzug soll einem Bericht des Portals "infranken.de" zufolge ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Fahrer des Wagens konnte sich demnach noch unverletzt in Sicherheit bringen, direkt hinter dem Lkw kam es jedoch zu einem schweren Auffahrunfall.



Unfall bei Nürnberg auf der A9: 330.000 Euro Sachschaden

Drei Autos wurden bei einem Auffahrunfall auf der Strecke stark beschädigt. (Quelle: News5)



Laut einem Reporter vor Ort waren bei dem Zusammenstoß zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Süd und Trockau drei Pkw beteiligt. Dabei wurden vier Personen verletzt, ein Mann musste mit schweren Verletzungen in eine nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird laut "infranken.de" auf rund 330.000 Euro geschätzt.



Polizei und Feuerwehr waren am Abend mehrere Stunden damit beschäftigt, die Unfallstelle zu sichern und zu räumen. Bis zum frühen Mittwochmorgen war die Strecke deshalb gesperrt.