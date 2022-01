Hilfe für Betroffene

Klinikum eröffnet Tagesklinik für Post-Covid-Patienten

06.01.2022, 07:28 Uhr | dpa

Das Klinikum Nürnberg widmet sich künftig mit einer speziellen Tagesklinik der Behandlung von Post-Covid-Patienten. Hier sollen sich Betroffene von ihrer Corona-Infektion erholen.

Nach einer Covid-19-Erkrankung fühlen sich manche Betroffene noch Monate später müde und erschöpft. In einer interdisziplinären Tagesklinik am Klinikum Nürnberg finden sie nun Hilfe. Während der drei bis vier Wochen langen Therapie sollen die körperlichen und seelischen Symptome der Infektion ausheilen, teilte das Klinikum mit.

Für betroffene Mitarbeitende und Patienten gebe es schon länger eine ambulante Post-Covid-Sprechstunde am Klinikum. Am 10. Januar starte nun die Tagesklinik, deren Plätze an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie sowie an der Klinik für Innere Medizin angesiedelt sind. Im Zentrum der Behandlung stehe, Stress zu reduzieren sowie Kraft- und Ausdauertraining.