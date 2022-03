Unfall in Zirndorf

Toyota kracht ungebremst in Traktor – Fahrer stirbt

19.03.2022, 11:47 Uhr | t-online, KS

Unfall in Zirndorf: Der Toyota hätte offenbar eine rote Ampel überfahren. (Quelle: News5)

Horror-Crash in Mittelfranken: Ein Autofahrer ist offenbar über eine rote Ampel gefahren und mit einem Traktor kollidiert. Der Mann überlebte den Zusammenstoß nicht.

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten in Zirndorf gekommen. Ersten Angaben zufolge war ein Mann mit seinem Toyota auf Höhe des Zirndorfer Ortsteils Winterdorf in Richtung Ammerndorf unterwegs gewesen. Auf einer Kreuzung sei es dann zum Zusammenstoß mit einem Traktor gekommen.

Wie ein Polizeisprecher vor Ort mitteilte, habe der Autofahrer offenbar eine rote Ampel missachtet. "Der Toyota war nicht langsam unterwegs", so der Sprecher.



Das Auto sei bei dem Zusammenstoß "nahezu vollständig zerstört" worden. Der Fahrer habe trotz Reanimationsversuchen den Unfall nicht überlebt. Am Abend befand sich ein Sachverständiger vor Ort, um das genaue Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Der Streckenabschnitt blieb zunächst gesperrt.