Nürnberg

Fliegerbombe in Nürnberg gefunden: Entschärfung am Dienstag

21.03.2022, 17:55 Uhr | dpa

Im Nürnberger Süden ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 125 Kilogramm schwere Bombe soll am Dienstag entschärft werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Zuvor müssten umliegende Gebäude im Radius von 300 Metern evakuiert werden.

Die Evakuierung solle um 8.30 Uhr beginnen, teilte die Stadt mit. Es seien rund 1050 Bewohner betroffen. Die Bombe war am Montagnachmittag in der Maiacher Straße in Nürnberg-Werderau entdeckt worden.