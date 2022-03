Aus Kinderzimmer verschwunden

Polizei startet Suche nach 14-jährigem Julian

28.03.2022, 07:40 Uhr | pb, t-online

Der Fall eines vermissten Teenagers beschäftigt die Polizei in Bayern. Der Junge verschwand in der Nacht aus seinem Kinderzimmer. Die Polizei vermutet, dass sich Julian in der Nähe von Nürnberg aufhalten könnte.

Wo steckt Julian Zdolski? Die Polizeiinspektion Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) sucht seit Samstag nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des 14-jährigen Jungen aus Giebelstadt. Der Teenager war von seinen Eltern zuletzt am Freitagabend gegen 20 Uhr in seinem Kinderzimmer gesehen worden.

Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr war Julian dann aus dem Zimmer spurlos verschwunden. Da sich der Junge in einer hilflosen Lage befinden könnte, hat sich die Polizei zu einer öffentlichen Suche nach dem Jungen entschlossen. Hinweise auf eine Straftat gebe des derzeit nicht, hieß es in einer Pressemeldung von Samstag.



Vermisster Teenager: Ist Julian in der Nähe von Nürnberg?

Foto des vermissten Jungen: Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Julian. (Quelle: Polizeipräsidium Unterfranken)



Jedoch vermuten die Ermittler, dass sich Julian im Raum Zirndorf (Landkreis Fürth) bei Nürnberg aufhalten könnte. Der junge Bayer wird als schlank und 1,88 Meter groß beschrieben – er soll etwa 73 Kilo wiegen. Julian hat schulterlange, blonde Haare.



Zuletzt trug er eine dunkelblaue Jogginghose und einen grauschwarzen Kapuzenpullover – und dazu weiße oder graue Schuhe der Marke Adidas.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Julian haben, können die Polizei in Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331 / 87410 und die Ermittler in Zirndorf unter der Nummer 0911 / 969270 erreichen.